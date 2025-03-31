Литва намерена продать с аукциона конфискованные пожарные машины из Беларуси

Сообщается, что указанная техника была конфискована в Клайпедском порту в 2023 году в тот момент, когда перегонялась из Беларуси через литовскую территорию. Согласно данным, 17 пожарных машин следовали в Зимбабве, а 17 молоковозов — на Кубу. Литва заявила, что пожарные машины были конфискованы по причине санкций в отношении Беларуси, а также компании, которая их поставила.