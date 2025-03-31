Литва намерена продать с аукциона конфискованные пожарные машины из Беларуси

Литва намерена продать с аукциона конфискованные пожарные машины и молоковозы из Беларуси. Об этом рассказала генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, передает БелТА.
По ее словам, решение прокурора о продаже 17 пожарных машин, а также 17 молоковозах из Беларуси уже принято. Грунскене пояснила, что исполнение было возложено на таможенное управление.
Вместе с тем она заметила, что 17 молоковозов намерены продать на аукционе, который состоится 1 апреля 2025 года. Генеральный прокурор отметила: литовская сторона надеется на то, что кто-то их купить, а затем передать украинской стороне.
Сообщается, что указанная техника была конфискована в Клайпедском порту в 2023 году в тот момент, когда перегонялась из Беларуси через литовскую территорию. Согласно данным, 17 пожарных машин следовали в Зимбабве, а 17 молоковозов — на Кубу. Литва заявила, что пожарные машины были конфискованы по причине санкций в отношении Беларуси, а также компании, которая их поставила.
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