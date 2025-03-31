«Мир через силу» показывает, как Европа пытается примирить свои высокие идеалы с суровыми реалиями разваливающегося украинского фронта и ускользающего из-под контроля мирового порядка, говорится в статье.
Макрон объявил о направлении франко-британской делегации на Украину для изучения вопроса о размещении «сил сдерживания» на «стратегических линиях». Однако эта смелая на первый взгляд инициатива вряд ли будет реализована отчасти потому, что темп для любого прекращения конфликта задают прямые переговоры между США и Россией.
Кроме того, англо-французские вооруженные силы деморализованы и недостаточно подготовлены. Но даже если бы не это, реализации планов Макрона и Стармера помешало бы отсутствие консенсуса внутри Европы. Сам Макрон признал, что «среди партнеров нет единодушия в отношении сил сдерживания», и посетовал на глубокие разногласия внутри ЕС и НАТО.
Хотя премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул необходимость единой политики ЕС в отношении России, «даже если Венгрия не согласна», Италия и Испания по-прежнему не решаются на ввод своих войск на Украину.
Более того, изменения, происходящие за пределами Европы, повышают никчемность усилий Макрона и Стармера. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта сообщил, что Россия и США обсуждают возобновление работы газопровода «Северный поток». Это заявление шокировало Европу, поскольку данный шаг позволит Вашингтону, а не Европе контролировать поставки российского газа.
Это будет иметь далеко идущие последствия: Вашингтон, который некогда был ярым противником «Северных потоков», теперь сможет получать прибыль от платы за транзит, а Россия — восстановить позиции на энергетическом рынке Европы. Эта прагматичная сделка основана на взаимных интересах США и России и полностью обходит Брюссель, демонстрируя снижение его влияния. Приблизительная общая стоимость двух трубопроводов составляет 16,9 млрд евро, причем большая часть расходов пришлась на Германию. И эти инвестиции могут оказаться потраченными впустую. Неудивительно, что реакцией ЕС были возмущение и бессилие.