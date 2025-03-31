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European Conservative: «силы сдерживания» ЕС говорят о несогласованности в блоке

На саммите в Париже 27 марта сознательно избегали использовать выражение «миротворческие силы», вместо этого придумали «силы сдерживания». Этот шаг отражает отчаяние, вызванное попыткой лидеров Франции и Великобритании сохранить свою значимость в мире, где Брюссель оттеснен на второй план, а Вашингтон и Москва перекраивают геополитическую карту к взаимной выгоде, пишет испанский журналист и аналитик Хавьер Вилламор в статье для The European Conservative.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Мир через силу» показывает, как Европа пытается примирить свои высокие идеалы с суровыми реалиями разваливающегося украинского фронта и ускользающего из-под контроля мирового порядка, говорится в статье.

Макрон объявил о направлении франко-британской делегации на Украину для изучения вопроса о размещении «сил сдерживания» на «стратегических линиях». Однако эта смелая на первый взгляд инициатива вряд ли будет реализована отчасти потому, что темп для любого прекращения конфликта задают прямые переговоры между США и Россией.

Кроме того, англо-французские вооруженные силы деморализованы и недостаточно подготовлены. Но даже если бы не это, реализации планов Макрона и Стармера помешало бы отсутствие консенсуса внутри Европы. Сам Макрон признал, что «среди партнеров нет единодушия в отношении сил сдерживания», и посетовал на глубокие разногласия внутри ЕС и НАТО.

Хотя премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул необходимость единой политики ЕС в отношении России, «даже если Венгрия не согласна», Италия и Испания по-прежнему не решаются на ввод своих войск на Украину.

Эта фрагментарность подчеркивает хрупкость стремления Макрона и Стармера к лидерству — в Европе много голосов и мало согласия.

Более того, изменения, происходящие за пределами Европы, повышают никчемность усилий Макрона и Стармера. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта сообщил, что Россия и США обсуждают возобновление работы газопровода «Северный поток». Это заявление шокировало Европу, поскольку данный шаг позволит Вашингтону, а не Европе контролировать поставки российского газа.

Это будет иметь далеко идущие последствия: Вашингтон, который некогда был ярым противником «Северных потоков», теперь сможет получать прибыль от платы за транзит, а Россия — восстановить позиции на энергетическом рынке Европы. Эта прагматичная сделка основана на взаимных интересах США и России и полностью обходит Брюссель, демонстрируя снижение его влияния. Приблизительная общая стоимость двух трубопроводов составляет 16,9 млрд евро, причем большая часть расходов пришлась на Германию. И эти инвестиции могут оказаться потраченными впустую. Неудивительно, что реакцией ЕС были возмущение и бессилие.