European Conservative: «силы сдерживания» ЕС говорят о несогласованности в блоке

Это будет иметь далеко идущие последствия: Вашингтон, который некогда был ярым противником «Северных потоков», теперь сможет получать прибыль от платы за транзит, а Россия — восстановить позиции на энергетическом рынке Европы. Эта прагматичная сделка основана на взаимных интересах США и России и полностью обходит Брюссель, демонстрируя снижение его влияния. Приблизительная общая стоимость двух трубопроводов составляет 16,9 млрд евро, причем большая часть расходов пришлась на Германию. И эти инвестиции могут оказаться потраченными впустую. Неудивительно, что реакцией ЕС были возмущение и бессилие.