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На стыке границ: президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана открыли стелу Дружбы

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров открыли на стыке границ трех стран стелу Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В соответствии с программой мероприятий на высшем уровне, проходящих в городе Худжанде, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров торжественно открыли стелу Дружбы в районе стыка государственных границ трех стран.

говорится в сообщении

Заместители премьер-министров трех стран в формате видеоконференцсвязи доложили лидерам о завершении строительных работ и готовности объекта, который был совместно построен на границе в нейтральной зоне Согдийской, Баткенской и Ферганской областей.

Этот монумент призван стать новым символом укрепляющихся отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства братских стран.

говорится в сообщении