На стыке границ: президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана открыли стелу Дружбы

В соответствии с программой мероприятий на высшем уровне, проходящих в городе Худжанде, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров торжественно открыли стелу Дружбы в районе стыка государственных границ трех стран.
Заместители премьер-министров трех стран в формате видеоконференцсвязи доложили лидерам о завершении строительных работ и готовности объекта, который был совместно построен на границе в нейтральной зоне Согдийской, Баткенской и Ферганской областей.
Этот монумент призван стать новым символом укрепляющихся отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства братских стран.