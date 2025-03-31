Двоих муниципальных служащих в Татарстане уволили в связи с «утратой доверия»

Пузырева же продала земельный участок по цене ниже рыночной, что привело к финансовым потерям бюджета Альметьевского района. Более того, ее заподозрили в незаконной деятельности с использованием поддельных документов на право собственности и внесении ложной информации о земельных участках, принадлежащих району.