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Проект закона о «наливайках» внесли в ЗакС Петербурга

В рамках следующего этапа к обсуждению смогут присоединится и горожане.

Проект о продаже алкоголя в жилых домах внесли в Законодательное Собрание Петербурга. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок в своем telegram-канале.

— Действительно важный и наболевший, касается абсолютно всех петербуржцев, каждого из нас! — отметил депутат.

Следующий этап — оценка регулирующего воздействия, в рамках которой петербуржцы смогут выразить свое мнение о предложении.

— Принимайте активное участие в процессе, поскольку вопрос ограничения продажи алкоголя в объектах общепита в многоквартирных домах, — призвал Четырбок.

Законопроект, разработанный с участием представителей органов власти, общественности и бизнеса, будет размещен на официальном сайте городского парламента. Там жители города смогут ознакомиться с документом и предложить свои замечания или коррективы.