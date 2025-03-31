Проект закона о «наливайках» внесли в ЗакС Петербурга

Проект о продаже алкоголя в жилых домах внесли в Законодательное Собрание Петербурга. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок в своем telegram-канале.
— Действительно важный и наболевший, касается абсолютно всех петербуржцев, каждого из нас! — отметил депутат.
Следующий этап — оценка регулирующего воздействия, в рамках которой петербуржцы смогут выразить свое мнение о предложении.
— Принимайте активное участие в процессе, поскольку вопрос ограничения продажи алкоголя в объектах общепита в многоквартирных домах, — призвал Четырбок.
Законопроект, разработанный с участием представителей органов власти, общественности и бизнеса, будет размещен на официальном сайте городского парламента. Там жители города смогут ознакомиться с документом и предложить свои замечания или коррективы.