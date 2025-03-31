ГП попросила приостановить запрет деятельности движения «Талибан»* в России

«В Верховный суд Российской Федерации поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности “Движения Талибан”, включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими», — рассказал собеседник агентства.