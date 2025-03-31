ГП попросила приостановить запрет деятельности движения «Талибан»* в России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Генпрокуратура просит Верховный суд РФ приостановить запрет деятельности в России движения «Талибан»*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«В Верховный суд Российской Федерации поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности “Движения Талибан”, включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими», — рассказал собеседник агентства.
Заседание по иску назначено на 17 апреля, уточнили в суде.
* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.