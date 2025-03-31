Олжас Бектенов обсудил развитие геологоразведки и недропользования

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности увеличится до 2,2 млн км². Для этого будут внедрены новые методы детализированного картирования — масштаб 1:25 000 вместо нынешнего 1:200 000. Это позволит точнее выявлять потенциальные месторождения и повысить привлекательность отрасли для инвесторов.