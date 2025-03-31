Олжас Бектенов обсудил развитие геологоразведки и недропользования

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности увеличится до 2,2 млн км². Для этого будут внедрены новые методы детализированного картирования — масштаб 1:25 000 вместо нынешнего 1:200 000. Это позволит точнее выявлять потенциальные месторождения и повысить привлекательность отрасли для инвесторов.
Продолжается работа с национальной компанией «Тау-Кен Самрук», которая участвует в прединвестиционной подготовке и разработке новых месторождений. Среди пилотных проектов:
Каратас (медь) Жосабай (золото) Северный Катпар и Верхнее Кайракты (вольфрам) Куйректыколь (редкоземельные металлы, Карагандинская область).
Последний объект имеет стратегическое значение, поскольку редкоземельные металлы используются в производстве полупроводников и мощных магнитов.
За последние 6 лет объем частных вложений в разведку твёрдых полезных ископаемых (ТПИ) вырос втрое и достиг 100 млрд тенге. Однако государственные инвестиции остаются на недостаточном уровне. В связи с этим Министерству финансов поручено найти дополнительные средства для финансирования геологоразведки.
Премьер-министр подчеркнул, что необходимо развивать инфраструктуру, внедрять научные подходы и активнее привлекать инвестиции. Фонд «Самрук-Казына» и профильное министерство должны выстроить единый цикл развития минерально-сырьевой базы страны.
В 2024 году в Казахстане выявлено 38 новых перспективных площадей ТПИ, что подтверждает высокий потенциал отрасли и её стратегическую важность для экономики.