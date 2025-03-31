Замглавы Гагаузии: будем добиваться освобождения Гуцул в международных структурах

Мы надеемся, что все же суд примет иное решение, правильное решение — освободить Евгению Александровну Гуцул, так как она ни в чем не виновата. Если будет самый худший вариант, будем добиваться этого в международных структурах. Мы будем доказывать, что Евгения Александровна незаконно удерживается.