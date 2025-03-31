Замглавы Гагаузии: будем добиваться освобождения Гуцул в международных структурах

Мы надеемся, что все же суд примет иное решение, правильное решение — освободить Евгению Александровну Гуцул, так как она ни в чем не виновата. Если будет самый худший вариант, будем добиваться этого в международных структурах. Мы будем доказывать, что Евгения Александровна незаконно удерживается.
Мы надеемся на международный опыт и уважение к России, что голос России будет услышан и в стенах ОБСЕ, и в стенах ООН, и во всех международных структурах. Мы надеемся, что Россия нам поможет, и нашего башкана отпустят.
По его словам, после ареста главы автономии, все органы власти в Гагаузии продолжают работать в штатном режиме, но диалога с Кишиневом нет.
Все органы власти гагаузской автономии: Народное собрание, исполнительный комитет работают в штатном режиме… Однако, самое главное, — у нас нет взаимодействия Комрата с Кишиневом.