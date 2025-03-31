Посольство России призвало Молдавию вернуться к прагматичному диалогу

Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в «пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы». Как сообщил в среду адвокат политика Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство. В молдавской партии «Возрождение» заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.