Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

В РФ планируют призвать 160 000 человек.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

Документ опубликован.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек», — говорится в указе.

В 2024 году весенний призыв распространялся на 150 тыс. человек, в 2023 году — на 147 тыс. человек, в 2022-м — 134,5 тыс. человек. Рост связан с реализацией указов Путина о поэтапном увеличении численности российской армии. В начале 2022 года в России было около 1 млн военнослужащих. В течение трех лет штатную численность подняли до 1,5 млн человек.

Также указ традиционно предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек.

Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручается правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям.