Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

В 2024 году весенний призыв распространялся на 150 тыс. человек, в 2023 году — на 147 тыс. человек, в 2022-м — 134,5 тыс. человек. Рост связан с реализацией указов Путина о поэтапном увеличении численности российской армии. В начале 2022 года в России было около 1 млн военнослужащих. В течение трех лет штатную численность подняли до 1,5 млн человек.