В посольстве России призвали Молдову вернуться к прагматичному диалогу

В пресс-службе диппредставительства отметили, что прозвучавшие на брифинге главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы в адрес посольства России обвинения о якобы имевшем место вмешательстве во внутренние дела Молдовы являются голословными и неприемлемыми инсинуациями.
Там также подчеркнули, что от молдавской стороны не поступало никаких официальных запросов об оказании правовой помощи в рамках действующих механизмов, таких как двусторонний договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года и конвенция о правовой помощи и правовых отношениях от 2002 года в рамках СНГ.
Призываем молдавскую сторону воздерживаться от провокационных домыслов и рассчитываем на возвращение к прагматичному диалогу по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, что отвечает коренным интересам народов наших государств.
Ранее в СИБ Молдовы заявили, что депутат парламента Александр Нестеровский был вывезен в Приднестровье дипломатическим транспортом посольства России в Кишиневе.