В посольстве России призвали Молдову вернуться к прагматичному диалогу

Там также подчеркнули, что от молдавской стороны не поступало никаких официальных запросов об оказании правовой помощи в рамках действующих механизмов, таких как двусторонний договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года и конвенция о правовой помощи и правовых отношениях от 2002 года в рамках СНГ.