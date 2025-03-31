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В посольстве России призвали Молдову вернуться к прагматичному диалогу

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Посольство России в Кишиневе призвало молдавскую сторону вернуться к прагматичному диалогу для решения вопросов двусторонних отношений.

Источник: Sputnik.md

В пресс-службе диппредставительства отметили, что прозвучавшие на брифинге главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы в адрес посольства России обвинения о якобы имевшем место вмешательстве во внутренние дела Молдовы являются голословными и неприемлемыми инсинуациями.

Там также подчеркнули, что от молдавской стороны не поступало никаких официальных запросов об оказании правовой помощи в рамках действующих механизмов, таких как двусторонний договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года и конвенция о правовой помощи и правовых отношениях от 2002 года в рамках СНГ.

Призываем молдавскую сторону воздерживаться от провокационных домыслов и рассчитываем на возвращение к прагматичному диалогу по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, что отвечает коренным интересам народов наших государств.

говорится в сообщении посольства РФ

Ранее в СИБ Молдовы заявили, что депутат парламента Александр Нестеровский был вывезен в Приднестровье дипломатическим транспортом посольства России в Кишиневе.