Россия ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата

«Россия даст соответствующий ответ», — сказали в ведомстве.
Сегодня молдавский МИД объявил трех российских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть республику. Кишинев утверждает, что располагает доказательствами их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу.
По словам посла Олега Озерова, среди высылаемых сотрудников оказался сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.
Как заявил глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, российское посольство якобы помогло депутату парламента от блока «Победа» Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами вывезли в Приднестровье. Посольство назвало эти инсинуации голословными и неприемлемыми.
Кишиневский суд 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в «пассивной коррупции» и в «принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы». Как сообщил адвокат Анатолий Пител, президент Владимир Путин предоставил Нестеровскому российское гражданство, поскольку тот подвергается политическому преследованию.
В августе 2023 года Кишинев выслал 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москва запретила въезд 18 депутатам парламента Молдавии. Еще несколько сотрудников посольства были вынуждены покинуть республику в 2024 году.