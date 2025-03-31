Россия ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата

Как заявил глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, российское посольство якобы помогло депутату парламента от блока «Победа» Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами вывезли в Приднестровье. Посольство назвало эти инсинуации голословными и неприемлемыми.