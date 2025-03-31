Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия объявила трёх сотрудников Посольства РФ персонами нон грата

МИД Молдавии объявил персонами нон грата троих сотрудников Посольства России в Молдавии. Соответствующую ноту передали главе дипмиссии РФ Олегу Озерову.

Источник: Reuters

«МИД направил российскому дипломату ноту, в которой объявил трёх сотрудников посольства России персонами нон грата», — заявила пресс-служба дипведомства Молдавии.

В Кишинёве обосновали своё решение наличием «явных доказательств деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова». Озеров уточнил, что Молдавия высылает из страны сопредседателя по управлению миротворческой операцией в Приднестровской Молдавской Республике. Дипломат назвал обвинения Кишинёва голословными и несостоятельными. Посол призвал власти страны вернуться к нормальному диалогу.

При Санду на посту президента власти Молдавии взяли жёсткий курс на Запада и отдаление от России. Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которая выступает за дружбу за РФ, они задержали и теперь хотят судить. Сама она назвала случившееся политической местью, заявив, что Гагаузия не прогнётся под Кишинёв. После этого молдавская диаспора вышла на митинг в Москве, чтобы убедить власти пересмотреть решение в отношении политика.