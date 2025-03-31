Молдавия объявила трёх сотрудников Посольства РФ персонами нон грата

При Санду на посту президента власти Молдавии взяли жёсткий курс на Запада и отдаление от России. Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которая выступает за дружбу за РФ, они задержали и теперь хотят судить. Сама она назвала случившееся политической местью, заявив, что Гагаузия не прогнётся под Кишинёв. После этого молдавская диаспора вышла на митинг в Москве, чтобы убедить власти пересмотреть решение в отношении политика.