Захарова назвала приговор Ле Пен агонией либеральной демократии

«Если сравнить аналогичные юридические процессы, которые были с другими представителями французских политиков, тот же Франсуа Байру обвинялся в незаконном создании рабочих мест, а точнее использовании средств Евробюджета для работы своих помощников. Он тоже заплатил штраф и его приговорили к условному наказанию. Но по нему не принимали решения о недопустимости участия в выборах. Это заставляет задуматься о политизированности процесса», — сказал Федоров.