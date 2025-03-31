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Губернатор Кубани отметил вклад «Ростелекома» в развитие связи

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с главой краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергеем Поляковым.

Обсуждались вопросы реализации значимых для региона цифровых проектов. В дискуссии также принял участие вице-губернатор Александр Руппель.

Кондратьев подчеркнул, что «Ростелеком» остается надежным партнером в развитии телекоммуникационной инфраструктуры. По его словам, в современных условиях качественная связь и доступ в интернет играют ключевую роль в жизни общества.

Губернатор отметил, что без таких сервисов, как «Госуслуги» и других платформ, уже сложно представить повседневную деятельность. Особое внимание Вениамин Кондратьев уделил обеспечению интернет-доступа во всех населенных пунктах Краснодарского края. Он выразил благодарность компании за самостоятельное финансирование подключения мобильной связи и интернета в 138 небольших поселках с населением менее 500 человек. Также он указал, что современные школы невозможно представить без доступа в сеть. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» интернет подключен в 135 учебных заведениях.

Сергей Поляков рассказал, что «Ростелеком» совместно с региональными властями активно реализует федеральную программу «Цифровой регион». В рамках этой инициативы внедряются технологии для повышения комфорта и безопасности в городах, среди которых умное освещение, интеллектуальные транспортные системы, проекты «Безопасный город» и «112».