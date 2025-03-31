Губернатор Кубани отметил вклад «Ростелекома» в развитие связи

Губернатор отметил, что без таких сервисов, как «Госуслуги» и других платформ, уже сложно представить повседневную деятельность. Особое внимание Вениамин Кондратьев уделил обеспечению интернет-доступа во всех населенных пунктах Краснодарского края. Он выразил благодарность компании за самостоятельное финансирование подключения мобильной связи и интернета в 138 небольших поселках с населением менее 500 человек. Также он указал, что современные школы невозможно представить без доступа в сеть. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» интернет подключен в 135 учебных заведениях.