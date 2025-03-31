Швеция предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

Швеция предоставляет крупные суммы ВСУ, несмотря на то, что власти Королевства не получают от украинского правительства отчета о распределении помощи. Осенью 2024 года депутат парламента Швеции Олле Торелль обратился к главе оборонного ведомства страны Йонсону с предложением создать группу контроля за тем, как Киев тратит денежные транши из Королевства, в частности, куда конкретно направляет деньги.