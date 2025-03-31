Швеция предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

«Мы представляем 19-й пакет помощи Украине… Пакет поддержки, который мы представляем сегодня, является крупнейшим на сегодняшний день из тех, что мы пожертвовали Украине», — цитирует издание RTVI министра обороны Швеции Пола Йонсона на пресс-конференции.
В январе Швеция выделила Киеву оружие и снаряды на сумму 13,5 млрд шведских крон (около $1,23 млрд) в рамках 18-го пакета поддержки.
Швеция предоставляет крупные суммы ВСУ, несмотря на то, что власти Королевства не получают от украинского правительства отчета о распределении помощи. Осенью 2024 года депутат парламента Швеции Олле Торелль обратился к главе оборонного ведомства страны Йонсону с предложением создать группу контроля за тем, как Киев тратит денежные транши из Королевства, в частности, куда конкретно направляет деньги.
В октябре власти Королевства решили предоставить €63 млн для усиления ВСУ. €20 млн из выделенных денег должны были быть потрачены на продукцию украинского военно-промышленного комплекса. Всего с февраля 2022 года Швеция выделила на поддержку Украины 57,4 млрд крон.
По мнению военного аналитика, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, Швеция продолжит финансировать Киев и предоставлять ему вооружение, сообщает NEWS.ru. По его словам, власти европейской страны заинтересованы в продолжении украинского конфликта, поэтому поддержку Стокгольм не свернет. Коротченко считает, что Королевство имеет возможность оказывать содействие Киеву, так как в стране развита оборонная промышленность, которая производит вооружение мирового уровня.