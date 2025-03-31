Президент Словении назвала перспективные направления сотрудничества с Казахстаном

Я провела плодотворные переговоры с Президентом Токаевым, и мы договорились о том, что экономическое сотрудничество должно выйти на более высокий уровень. Возможностей много. Мы считаем, что искусственный интеллект — одна из областей, которую нам нужно развивать. Туризм — это еще одна такая область. И, конечно, управление водными ресурсами. Словения действительно сильна в этой сфере. И, конечно, зеленая повестка. Словения — это очень устойчивая страна. Мы являемся одной из ведущих стран мира в области циркулярной экономики. Мы можем предложить свой опыт, и Казахстан может предложить свой опыт для Словении.
Президент Словении отметила, что стабильная бизнес-среда является ключевым фактором для экономического роста.
Это означает предсказуемую налоговую политику, и это касается обеих стран — Казахстана и Словении. Вот, что мы должны делать. Если, благодаря сотрудничеству в политической сфере, мы можем подписывать много соглашений, это сказывается и на хорошей основе для развития бизнеса, именно этим мы и должны заниматься. И мы сегодня этого и смогли достичь в Астане.
Она сообщила, что в ходе ее визита в Астану были подписаны три меморандума о сотрудничестве, еще два находятся в процессе подготовки.
Это те двери, которые мы открываем, и я уверена, что двусторонний товарооборот, который сейчас составляет немного более 100 миллионов евро, имеет множество возможностей для роста.
Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Словении Наташу Пирц-Мусар в Акорде. В рамках визита состоится казахско-словенский бизнес-форум.
О том, как развиваются сегодня торговые отношения между двумя странами, рассказал заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.