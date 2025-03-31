Президент Словении назвала перспективные направления сотрудничества с Казахстаном

Я провела плодотворные переговоры с Президентом Токаевым, и мы договорились о том, что экономическое сотрудничество должно выйти на более высокий уровень. Возможностей много. Мы считаем, что искусственный интеллект — одна из областей, которую нам нужно развивать. Туризм — это еще одна такая область. И, конечно, управление водными ресурсами. Словения действительно сильна в этой сфере. И, конечно, зеленая повестка. Словения — это очень устойчивая страна. Мы являемся одной из ведущих стран мира в области циркулярной экономики. Мы можем предложить свой опыт, и Казахстан может предложить свой опыт для Словении.