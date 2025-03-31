За вступление в армию Чехии будут платить более 40 тысяч долларов

«Поправка, подписанная президентом в понедельник, позволит увеличить размер единовременного рекрутского пособия для профессиональных военнослужащих до 1 миллиона крон (около 43 тысяч долларов — ред.), а также предоставит им другие льготы за службу в армии. По замыслу правительства, данные меры должны способствовать пополнению армии и удержанию в ее рядах нынешнего личного состава», — отмечается в сообщении издания.