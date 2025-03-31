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За вступление в армию Чехии будут платить более 40 тысяч долларов

ПРАГА, 31 мар — РИА Новости. За подписание контракта с армией Чехии рекруты будут получать единовременное пособие в размере около 43 тысяч долларов, это предусматривается поправками к закону о профессиональной воинской службе, которые подписал в понедельник президент республики Петр Павел, сообщило чешское новостное издание Idnes.

Источник: AP 2024

«Поправка, подписанная президентом в понедельник, позволит увеличить размер единовременного рекрутского пособия для профессиональных военнослужащих до 1 миллиона крон (около 43 тысяч долларов — ред.), а также предоставит им другие льготы за службу в армии. По замыслу правительства, данные меры должны способствовать пополнению армии и удержанию в ее рядах нынешнего личного состава», — отмечается в сообщении издания.

По данным издания, рекрутское пособие будет выплачиваться единовременно, но не ранее окончания трехмесячного испытательного срока. Размер прежнего пособия был в четыре раза меньше и составлял около 10,8 тысячи долларов.

Другие льготы, предусмотренные поправками к закону, которые подписал президент, включают стабилизационное пособие, пособие на жилье и надбавку за службу за рубежом. Соответствующие дополнительные расходы расцениваются примерно в 16 миллионов долларов в год.