За вступление в армию Чехии будут платить более 40 тысяч долларов

«Поправка, подписанная президентом в понедельник, позволит увеличить размер единовременного рекрутского пособия для профессиональных военнослужащих до 1 миллиона крон (около 43 тысяч долларов — ред.), а также предоставит им другие льготы за службу в армии. По замыслу правительства, данные меры должны способствовать пополнению армии и удержанию в ее рядах нынешнего личного состава», — отмечается в сообщении издания.
По данным издания, рекрутское пособие будет выплачиваться единовременно, но не ранее окончания трехмесячного испытательного срока. Размер прежнего пособия был в четыре раза меньше и составлял около 10,8 тысячи долларов.
Другие льготы, предусмотренные поправками к закону, которые подписал президент, включают стабилизационное пособие, пособие на жилье и надбавку за службу за рубежом. Соответствующие дополнительные расходы расцениваются примерно в 16 миллионов долларов в год.