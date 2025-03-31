Минобороны: весенняя призывная кампания не связана с СВО

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призвать на срочную службу необходимо 160 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.
«Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве отметили, что оповещение призывников будет осуществляться с помощью бумажных и электронных повесток. Последние будут рассылаться через личные кабинеты на портале «Госуслуг» и портале правительства Москвы «Мос.ру».