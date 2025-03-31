Минобороны напомнило о юридической силе бумажных повесток

В ходе осеннего призыва 2024 года на службу были призваны 133 тыс. человек. С декабря 2024 года численность Вооруженных сил России увеличилась до 2 389 130 человек, из которых 1,5 млн — военнослужащие. Соответствующий указ президент подписал 16 сентября 2024 года.