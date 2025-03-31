Политологи рассказали, что означает приговор Ле Пен

Да, избавляются от конкурентов, только это не Макрон. Это те люди, которые сами управляют Макроном, те, кто привел его к власти, и те, кто пытается управлять Францией. Это определенного рода силы, которые можно условно назвать европейским дипстейтом. Макрона не устраивает Ле Пен. Поэтому они, собственно говоря, и отстранили ее до 2027 года.