Политологи рассказали, что означает приговор Ле Пен

Из-за решения суда Марин Ле Пен поражена в избирательных правах, что лишает ее возможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году. Именно на этих выборах, по окончании президентских полномочий Эмманюэля Макрона, у лидера Ле Пен могли бы быть самые высокие шансы одержать победу, отмечает RFI.
Франция готовится к президентским выборам
Сможет ли сегодняшний формальный глава «Национального объединения» Жордан Барделла заменить Ле Пен — тоже риторический вопрос. Марин Ле Пен — это самый популярный нынешний французский политик с большим опытом участия и в президентских кампаниях. И поэтому это решение меняет конфигурацию политических сил и будет иметь серьезные политические последствия для дальнейшей французской внутренней политики.
По мнению эксперта, усиление критики правительства сторонниками Ле Пен может привести к отставке нынешнего кабинета министров. Таким образом, атмосфера напряженности во Франции лишь усилится. Политолог Богдан Безпалько считает, что сегодняшний приговор Ле Пен наглядно демонстрирует активную подготовку президентским выборам.
Да, избавляются от конкурентов, только это не Макрон. Это те люди, которые сами управляют Макроном, те, кто привел его к власти, и те, кто пытается управлять Францией. Это определенного рода силы, которые можно условно назвать европейским дипстейтом. Макрона не устраивает Ле Пен. Поэтому они, собственно говоря, и отстранили ее до 2027 года.
Усиление влияния Европарламента
У партии Ле Пен до последнего момента были надежды избежать обвинительного вердикта, поэтому планов на этот случай даже не готовили, обращает внимание политолог Малек Дудаков. Сможет ли Барделла сплотить правые силы Франции? Эксперт полагает, что у Барделлы есть весьма неплохие шансы, и рейтинг политика может даже быть выше, чем у Ле Пен.
Впрочем, на фоне войны Трампа с Брюсселем гайки внутри Европы в отношении правых явно будут закручиваться. Хоть это и наносит сильнейший репутационный удар для всего Евросоюза. Евроскептикам остается поактивнее работать с командой Трампа, надеясь совместными усилиями дестабилизировать власть евробюрократии изнутри и снаружи.
Политолог Максим Жаров отмечает, что приговор Ле Пен касается не только ее самой, но и двадцати депутатов Европарламента.
Аналогичный приговор вынесли еще восьми депутатам от партии «Национальное объединение», а двенадцать — признали виновными в сокрытии информации. Так что если смысл этого абсолютно политически мотивированного решения французского суда не только в принудительном удалении Марин Ле Пен из французской политики, но и в попытке усиления роли Европарламента внутри евробюрократии, то это очень серьезный вызов для противников Евросоюза. И прежде всего, это вызов для Трампа.
Если Евросоюз сделает попытку «закрыться» от давления Трампа путем усиления Европарламента, то Трамп вряд ли сможет что-то противопоставить этому, указывает эксперт. Франция может стать не единственной страной, где «начали работу» по усилению ЕП. Жаров пишет, что подобные политические репрессии могут быть проведены и против правых депутатов парламента от Венгрии и Словакии.