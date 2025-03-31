Washington Post: главные приоритеты вооруженных сил США

Пентагон также пообещал «взять на себя риск на других театрах военных действий» и продолжить побуждать союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии тратить больше на собственную оборону. Теперь концепция планирования вооруженных сил США будет учитывать только крупный военный конфликт с Китаем, поэтому союзникам США в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии предстоит во многом самостоятельно отражать угрозы со стороны России, Ирана и КНДР.