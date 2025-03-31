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Washington Post: главные приоритеты вооруженных сил США

Во внутренней инструкции министра обороны США Пита Хегсета основное внимание уделяется сдерживанию захвата Китаем Тайваня и укреплению национальной обороны. Этот документ основан на анализе консервативного фонда Heritage Foundation, а некоторые абзацы повторяются почти дословно, пишет The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, ведомственная инструкция «Временное стратегическое руководство по национальной обороне» за подписью Хегсета была распространена в Министерстве обороны США в середине марта. В ней излагается концепция президента Дональда Трампа по подготовке к потенциальной войне c Китаем и защите США от угроз в «ближнем зарубежье», в том числе речь идет о Гренландии и Панамском канале. Этот документ устанавливает систему приоритетов для высших должностных лиц Пентагона.

Хотя Китай был охарактеризован как самая большая угроза для США еще первой администрацией Трампа и администрацией Джо Байдена, инструкция Хегсета отличается тем, что описывает потенциальное вторжение на Тайвань как исключительный сценарий, которому необходимо уделять приоритетное внимание по сравнению с другими потенциальными угрозами.

Новый документ переориентирует военную архитектуру США на Индо-Тихоокеанский регион и выходит за рамки миссии по защите родины.

«Китай является единственной постоянной угрозой для Министерства (обороны США), а воспрепятствование захвата Тайваня Китаем при одновременной защите родины является единственным постоянным сценарием Министерства», — отметил Хегсет.

На прошлой неделе он посетил Азиатско-Тихоокеанский регион, тем самым подчеркнув приоритеты в отношении Китая. Он сказал военнослужащим на Гуаме, что они являются «острием копья» для военных операций США.

В новом руководстве говорится об увеличении присутствия американских войск в регионе за счет подводных лодок, бомбардировщиков, беспилотных кораблей и специальных подразделений армии и корпуса морской пехоты.

План также предусматривает усиление обороны мест дислокации войск США в Индо-Тихоокеанском регионе, создание запасов и улучшение материально-технического обеспечения.

Тайвань, со своей стороны, пообещал увеличить расходы на оборону с нынешних 2,5% до более чем 3% ВВП. Китай в ответ запустил волну истребителей и кораблей вблизи острова, предупредив, что «те, кто играет с огнем, обожгутся».

Пентагон также пообещал «взять на себя риск на других театрах военных действий» и продолжить побуждать союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии тратить больше на собственную оборону. Теперь концепция планирования вооруженных сил США будет учитывать только крупный военный конфликт с Китаем, поэтому союзникам США в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии предстоит во многом самостоятельно отражать угрозы со стороны России, Ирана и КНДР.

В документе Хегсет признает, что США вряд ли окажут существенную поддержку Европе в случае ее конфликта с Россией.

И хотя США поддержат Европу в ядерном сдерживании России, НАТО сможет рассчитывать только на те американские силы, которые не будут задействованы для обороны США и сдерживания Китая.

Руководство было предоставлено комитетам конгресса по национальной безопасности, где республиканцы и демократы назвали его запутанным, противоречивым и непоследовательным.