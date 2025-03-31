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Минобороны предупредило об электронных повестках в весенний призыв

Электронные повестки в весеннюю призывную компанию будут направлять гражданам России в личный кабинет на портале «Госуслуги». Москвичи получат повестки на mos.ru. Об этом сообщило министерство обороны в телеграм-канале.

Источник: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин в понедельник, 31 марта, подписал указ о призыве 160 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет на срочную службу.

Призыв будет проходить с апреля по июнь. В Минобороны заявили, что предстоящая кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также сообщил, что призывников не будут направлять в зону спецоперации.

Кроме электронных повесток, граждане будут получать бумажные повестки.

«От напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично», — подчеркнула пресс-служба Минобороны.