Генпрокуратура РФ попросила суд приостановить запрет деятельности «Талибана»

Генпрокуратура попросила Верховный суд отменить запрет движения «Талибан» в России. Рассматривать вопрос будет судья, принявший решение о запрете движения ЛГБТ, заседание пройдет в закрытом режиме. Ранее в МИД и Минюсте отмечали, что снятие запрета нужно для официального признания правительства Афганистана. Москва уже поддерживает контакты с талибами и приглашает их на экономические форумы, но требует выполнения условий, в числе которых формирование инклюзивного правительства и соблюдение прав человека.