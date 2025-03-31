Фицо рассказал, как глава ЕК назвала его «идиотом» за общение с Трампом

«Тарифы будут иметь три измерения, — считает Фицо. — Первое измерение заключается в том, что все государства — члены Евросоюза будут обременены новыми тарифами на все товары и услуги, второе измерение затрагивает различные стандарты, которые могут в определенной степени усложнить экспорт продукции из Европы в США». Он также отметил, что «таможенная политика США будет особенно важна для Словакии в отношении автомобилей, фармацевтической промышленности и полупроводников».