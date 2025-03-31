Алексей Текслер станет наставником для «героев Южного Урала»

В ходе своего выступления Алексей Текслер отметил, что главной задачей региональной программы является переподготовка участников СВО и их дальнейшая интеграция во властные и коммерческие структуры в качестве управленцев. Также он подчеркнул, что на протяжении обучения каждый из шестидесяти бойцов получит наставника — представителя органов власти или предприятий.
«Также и я стану наставником для одного или нескольких участников проекта», — заявил губернатор.
В ходе совещания Артём Жога напомнил, что создание региональных аналогов «Времени героев» происходит по поручению главы государства, а также подчеркнул важность продолжения работы с бойцами в других направлениях, таких как спорт. Со своей стороны полпред предложил организовать летний кубок — специальный турнир, в котором смогут принять участие ветераны боевых действий, причём не только СВО.
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