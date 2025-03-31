Алексей Текслер станет наставником для «героев Южного Урала»

В ходе своего выступления Алексей Текслер отметил, что главной задачей региональной программы является переподготовка участников СВО и их дальнейшая интеграция во властные и коммерческие структуры в качестве управленцев. Также он подчеркнул, что на протяжении обучения каждый из шестидесяти бойцов получит наставника — представителя органов власти или предприятий.