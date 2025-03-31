Согласно статье, Министерство обороны ФРГ после начала военного конфликта на Украине в 2022 году стремилось увеличить численность своих вооруженных сил, но ему не удалось достичь даже первоначальной цели в 20 000 человек. Однако сейчас, по словам Карстена Бройера, генерального инспектора Вооруженных сил ФРГ, для обеспечения способности страны к самообороне дополнительно требуется уже не 20 000, а 100 000 солдат. И добиться этого можно только путем призыва на военную службу.
Мы не получим эти дополнительные 100 000 солдат, не имея той или иной модели воинской повинности.
В декабре министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что Германия могла бы увеличить численность своих вооруженных сил на 50 000 человек до 230 000 человек. Однако эти цифры увеличились после того, как члены администрации Дональда Трампа призвали Европу делать больше для собственной обороны.
После многих лет сокращения бюджета на оборону Германия оказалась в отчаянной ситуации с набором персонала и теперь планирует создать сильную линию обороны для сдерживания России. Отвечая на вопрос, сколько времени и средств потребуется для достижения этой цели, Бройер сказал, что это «будет зависеть от того, сколько времени нам даст на подготовку Путин».
Аналогичные проблемы с набором рекрутов возникли во Франции и Великобритании. Кремль в сентябре 2024 года объявил, что увеличит численность своей армии до 1,5 млн действующих солдат. В этом случае российская армия превзойдет по численности все европейские армии и превратится во вторую по величине армию мира, уступая лишь китайской.