Daily Mail: Германия рассматривает возможность возвращения воинской повинности

Согласно статье, Министерство обороны ФРГ после начала военного конфликта на Украине в 2022 году стремилось увеличить численность своих вооруженных сил, но ему не удалось достичь даже первоначальной цели в 20 000 человек. Однако сейчас, по словам Карстена Бройера, генерального инспектора Вооруженных сил ФРГ, для обеспечения способности страны к самообороне дополнительно требуется уже не 20 000, а 100 000 солдат. И добиться этого можно только путем призыва на военную службу.