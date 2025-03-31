В Молдове может реализоваться «румынский сценарий» — Роменский

В Молдове существует угроза недопуска оппозиционных партий к парламентским выборам и это станет очередным шагом на пути к нарушению демократических норм, страна может оказаться на грани политической нестабильности. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал общественный деятель Никита Роменский.
Кроме того, существует вероятность того, что власти попытаются очистить информационное пространство Республики Молдова, что мы уже видим на практике. Я говорю о закрытии канала TVC 21, а также о закрытии еще 16 телевизионных каналов и десятков информационных порталов.
Активист акцентировал внимание на том, что такие шаги могут привести к полному монополизированию информационного пространства страны, что является недопустимым и опасным. По его мнению, эти действия свидетельствуют о том, что власть находится в агонии.
Представители власти осознают, что теряют контроль, и поэтому прибегают к таким радикальным мерам.
Однако активист призвал граждан Молдовы сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Он подчеркнул важность активного гражданского участия в политической жизни и выразил уверенность в том, что только через участие в выборах можно ответить на вызовы, которые ставит перед страной нынешняя власть.
Напомним, 21 февраля Telegram-канал агентства Sputnik Молдова был заблокирован, власти не раскрыли причины такого решения.
В октябре 2024 года молдавские власти заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока «Победа» Илана Шора, депутатов парламента от этого блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Под ограничение также попали каналы автономной некоммерческой организации «Евразия», культурного центра Молдjds в Москве, оппозиционного блока «Победа» и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ — TV6, MD24 и «Гагаузская республика».
В 2023 году в Молдове без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, блокировка ресурсов этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября 2024 года Служба информации и безопасности Молдовы потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.