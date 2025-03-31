«Мы остаемся приверженными дальнейшей политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке Украины совместно с нашими международными партнерами… Мы также готовы оказать дальнейшее давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций», — говорится в итоговой декларации.
Шесть стран захотели ввести новые санкции против России
Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Польша готовы ввести новые санкции в отношении России из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран по итогам встречи в Мадриде, документ доступен на сайте испанского МИД.