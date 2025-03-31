Шесть стран захотели ввести новые санкции против России

Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Польша готовы ввести новые санкции в отношении России из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран по итогам встречи в Мадриде, документ доступен на сайте испанского МИД.