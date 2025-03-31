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Шесть стран захотели ввести новые санкции против России

Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия и Польша готовы ввести новые санкции в отношении России из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран по итогам встречи в Мадриде, документ доступен на сайте испанского МИД.

Источник: travelnow.or.crylater/CC0

«Мы остаемся приверженными дальнейшей политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке Украины совместно с нашими международными партнерами… Мы также готовы оказать дальнейшее давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций», — говорится в итоговой декларации.