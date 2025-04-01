Депутаты хотят усилить защиту граждан от навязывания ненужных трат

В ответ на эти обращения законопроект предлагает ряд мер. Во-первых, дополнительные товары, услуги и работы можно будет продавать только при явном согласии потребителя. Во-вторых, будет запрещено навязывать их до заключения основного договора. В-третьих, гражданам предоставят право требовать возврата денег за навязанные услуги в течение трех дней. Также будет исключена возможность автоматического согласия — продавец не сможет проставлять отметки от имени покупателя или создавать условия, при которых согласие предполагается по умолчанию.