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Депутаты хотят усилить защиту граждан от навязывания ненужных трат

На этой неделе депутаты Госдумы продолжат работу над законопроектом, направленным на защиту граждан от навязывания платных дополнительных услуг и ненужных трат. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Источник: ДЕЙТА

«Многие сообщали, что часто сталкиваются с подобным: при пользовании услугами банков, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, обращении в автосалоны, покупке пакетов связи и подписок и т. д.», — написал Володин у себя в Telegram-канале.

В ответ на эти обращения законопроект предлагает ряд мер. Во-первых, дополнительные товары, услуги и работы можно будет продавать только при явном согласии потребителя. Во-вторых, будет запрещено навязывать их до заключения основного договора. В-третьих, гражданам предоставят право требовать возврата денег за навязанные услуги в течение трех дней. Также будет исключена возможность автоматического согласия — продавец не сможет проставлять отметки от имени покупателя или создавать условия, при которых согласие предполагается по умолчанию.

Цель этих изменений — защитить людей от ненужных расходов, пресечь случаи манипуляций и принуждения к невыгодным покупкам. Законопроект рассматривается в приоритетном порядке, а продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов важно помнить: навязывание дополнительных товаров, услуг и работ является нарушением закона.