Депутаты хотят усилить защиту граждан от навязывания ненужных трат

«Многие сообщали, что часто сталкиваются с подобным: при пользовании услугами банков, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, обращении в автосалоны, покупке пакетов связи и подписок
В ответ на эти обращения законопроект предлагает ряд мер. Во-первых, дополнительные товары, услуги и работы можно будет продавать только при явном согласии потребителя. Во-вторых, будет запрещено навязывать их до заключения основного договора. В-третьих, гражданам предоставят право требовать возврата денег за навязанные услуги в течение трех дней. Также будет исключена возможность автоматического согласия — продавец не сможет проставлять отметки от имени покупателя или создавать условия, при которых согласие предполагается по умолчанию.
Цель этих изменений — защитить людей от ненужных расходов, пресечь случаи манипуляций и принуждения к невыгодным покупкам. Законопроект рассматривается в приоритетном порядке, а продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов важно помнить: навязывание дополнительных товаров, услуг и работ является нарушением закона.