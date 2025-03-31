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Последние зарубежные новости за 31 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 31 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

WSJ: в администрации Трампа набирают влияние противники отношений с РФ

Источник: AP 2024

По данным газеты, агрессивно настроенные к России советники Дональда Трампа укрепляют влияние в Вашингтоне. Они считают, что Москва затягивает переговоры по Украине.

Politico: в ФРГ предложили заморозить финансирование стран, мешающих ЕС

Новое правительство Германии предложило жесткие меры против стран, нарушающих принципы ЕС. Среди санкций — заморозка финансирования и лишение права голоса. Это может затронуть Венгрию, часто блокирующую решения ЕС.

Bloomberg объяснил, зачем Таиланд успокаивает инвесторов

Источник: Reuters

Власти Таиланда заверили, что фондовый рынок остается устойчивым после землетрясения. Однако индекс упал на 16% с начала года из-за оттока инвесторов. Банк Таиланда поручил банкам предоставить льготы заемщикам, пострадавшим от стихии.

WSJ: в НАТО не выявили причастность России к повреждению кабелей в море

Расследование НАТО не подтвердило причастность России к повреждениям подводной инфраструктуры в Балтийском море. Как уточняет издание, расследование инициировали после того, как в Балтийском море неоднократно были повреждены кабели и трубопроводы.

El Pais: ЕС ответит на пошлины Трампа без «красных линий»

Источник: Reuters

Еврокомиссия разрабатывает ответные меры на возможное введение США «взаимных пошлин» 2 апреля. Рассматриваются симметричные тарифы, а также запрет на импорт отдельных товаров и услуг из США.