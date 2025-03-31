Последние зарубежные новости за 31 марта 2025 года: свежие события текущего дня

WSJ: в администрации Трампа набирают влияние противники отношений с РФ
По данным газеты, агрессивно настроенные к России советники Дональда Трампа укрепляют влияние в Вашингтоне. Они считают, что Москва затягивает переговоры по Украине.
Politico: в ФРГ предложили заморозить финансирование стран, мешающих ЕС
Новое правительство Германии предложило жесткие меры против стран, нарушающих принципы ЕС. Среди санкций — заморозка финансирования и лишение права голоса. Это может затронуть Венгрию, часто блокирующую решения ЕС.
Bloomberg объяснил, зачем Таиланд успокаивает инвесторов
Власти Таиланда заверили, что фондовый рынок остается устойчивым после землетрясения. Однако индекс упал на 16% с начала года из-за оттока инвесторов. Банк Таиланда поручил банкам предоставить льготы заемщикам, пострадавшим от стихии.
WSJ: в НАТО не выявили причастность России к повреждению кабелей в море
Расследование НАТО не подтвердило причастность России к повреждениям подводной инфраструктуры в Балтийском море. Как уточняет издание, расследование инициировали после того, как в Балтийском море неоднократно были повреждены кабели и трубопроводы.
El Pais: ЕС ответит на пошлины Трампа без «красных линий»
Еврокомиссия разрабатывает ответные меры на возможное введение США «взаимных пошлин» 2 апреля. Рассматриваются симметричные тарифы, а также запрет на импорт отдельных товаров и услуг из США.