Economist назвал лучший вариант для партии Ле Пен после приговора

Как сообщает издание, в RN пришли в замешательство: они не были готовы к столь суровому приговору и не имели плана Б. Как отмечает Economist, 29-летний Жордан Барделла, формальный лидер партии, готовился стать премьер-министров в случае избрания Ле Пен, но не президентом. В партии признают, что Барделла еще не готов, но он может стать для RN лучшим вариантом. Согласно опросу, Барделла занимает третье место по популярности после Ле Пен и бывшего премьера-центриста Эдуарда Филиппа. На выборах 2027 года он может рассчитывать на поддержку около 30% избирателей.