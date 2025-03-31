Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник

ДОХА, 31 мар — РИА Новости. Американская авиация нанесла удары по авиабазе на севере Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник.
«Американские истребители совершили два налета на авиабазу “Эд-Дуйлами” на севере столицы Саны», — сказал собеседник агентства.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки «Ансар Алла» для «защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства». Американские ВВС нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника.
Движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы наносят удары ракетами и беспилотниками по еврейскому государству. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными атаками на Йемен.