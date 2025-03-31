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Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник

ВВС США нанесли удары по авиабазе на севере Саны в Йемене.

Источник: U.S. Air Force

ДОХА, 31 мар — РИА Новости. Американская авиация нанесла удары по авиабазе на севере Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник.

«Американские истребители совершили два налета на авиабазу “Эд-Дуйлами” на севере столицы Саны», — сказал собеседник агентства.

Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки «Ансар Алла» для «защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства». Американские ВВС нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника.

Движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы наносят удары ракетами и беспилотниками по еврейскому государству. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.

США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными атаками на Йемен.