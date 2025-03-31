Авиация США нанесла удары по авиабазе в Йемене, сообщил источник

Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки «Ансар Алла» для «защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства». Американские ВВС нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника.