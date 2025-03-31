Bloomberg: Мелони хочет посетить Белый дом для отмены тарифов США

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони проявляет осторожность в своих публичных заявлениях по вопросам торговли и урегулирования конфликта на Украине, чтобы не вызвать недовольства со стороны Белого дома. В то же время, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, она всерьез обеспокоена непредсказуемым поведением президента США Дональда Трампа.
Премьер Италии надеялась, что отношения с Трампом укрепят ее положение в центре европейской политики. Как напоминает агентство, она была единственным европейским лидером, посетившим его инаугурацию в январе. В планах Мелони также было посещение Вашингтона в будущем. По словам источников, глава правительства рассчитывала использовать такую поездку для того, чтобы договориться о частичном освобождении от американских пошлин на импорт из Европейского союза. Но точной даты до сих пор нет, отмечают чиновники, а местные автопроизводители не были освобождены американских торговых тарифов.
По словам официальных лиц, итальянский премьер пыталась наладить еще один канал связи с Белым домом через дипломатов, но пока это не принесло особых результатов на фоне более масштабных разногласий в отношениях США со своими международными партнерами.