Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля

Весной этого года, как и ранее, повестки будут направляться не только в традиционной бумажной форме, но и в электронном виде. Они будут появляться в личных кабинетах пользователей портала «Госуслуги», а для жителей Москвы — на городском онлайн-ресурсе «Мос.ру». Тем не менее в Минобороны напомнили, что ~бумажные повестки сохраняют свою юридическую силу и остаются обязательными к исполнению~.