В МИД России не верят в возможность выхода США из НАТО

Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер 28 марта заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может вывести страну из НАТО, несмотря на принятый конгрессом в декабре 2023 года запрет. Он отметил, что суд традиционно передает полномочия в сфере внешней политики исполнительной власти и может признать сам закон неконституционным. Даалдер подчеркнул, что с учетом критического отношения Трампа к обязательствам по коллективной обороне такой сценарий не исключен.
«Я не думаю, что это (выход США из НАТО — ред.) произойдет. Думаю, что в риторике, в вокабуляре, в лексике, которой пользуется нынешняя администрация (США — ред.), присутствует определенная доля бравады. Я думаю, что это элемент такого вербального кнута, которым можно пришпорить “натовскую лошадь”. Это, конечно, не Росинант, бедное животное, а, наоборот, хорошо откормленный такой рысак-жеребец, прости Господи, но его тем не менее тоже иногда надо с точки зрения американского ковбоя немножко пришпорить. Ну вот, чтобы они расстались, должно произойти что-то совершенно для меня невообразимое. Я в это не верю», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
По словам заместителя министра иностранных дел, «смычка европейских элит с американскими» происходила на протяжении десятилетий на почве теснейшего взаимодействия в области безопасности, не говоря уже про экономическую, культурную и идеологическую сферы.
«И вот просто перерезать эту пуповину и сказать, что на этом стоп? По-моему, это из разряда невозможного», — заключил Рябков.
Трамп неоднократно критиковал Евросоюз за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.