В МИД России не верят в возможность выхода США из НАТО

«Я не думаю, что это (выход США из НАТО — ред.) произойдет. Думаю, что в риторике, в вокабуляре, в лексике, которой пользуется нынешняя администрация (США — ред.), присутствует определенная доля бравады. Я думаю, что это элемент такого вербального кнута, которым можно пришпорить “натовскую лошадь”. Это, конечно, не Росинант, бедное животное, а, наоборот, хорошо откормленный такой рысак-жеребец, прости Господи, но его тем не менее тоже иногда надо с точки зрения американского ковбоя немножко пришпорить. Ну вот, чтобы они расстались, должно произойти что-то совершенно для меня невообразимое. Я в это не верю», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».