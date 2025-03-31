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В МИД России не верят в возможность выхода США из НАТО

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве не верят в возможность выхода США из НАТО.

Источник: © РИА Новости

Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер 28 марта заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может вывести страну из НАТО, несмотря на принятый конгрессом в декабре 2023 года запрет. Он отметил, что суд традиционно передает полномочия в сфере внешней политики исполнительной власти и может признать сам закон неконституционным. Даалдер подчеркнул, что с учетом критического отношения Трампа к обязательствам по коллективной обороне такой сценарий не исключен.

«Я не думаю, что это (выход США из НАТО — ред.) произойдет. Думаю, что в риторике, в вокабуляре, в лексике, которой пользуется нынешняя администрация (США — ред.), присутствует определенная доля бравады. Я думаю, что это элемент такого вербального кнута, которым можно пришпорить “натовскую лошадь”. Это, конечно, не Росинант, бедное животное, а, наоборот, хорошо откормленный такой рысак-жеребец, прости Господи, но его тем не менее тоже иногда надо с точки зрения американского ковбоя немножко пришпорить. Ну вот, чтобы они расстались, должно произойти что-то совершенно для меня невообразимое. Я в это не верю», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам заместителя министра иностранных дел, «смычка европейских элит с американскими» происходила на протяжении десятилетий на почве теснейшего взаимодействия в области безопасности, не говоря уже про экономическую, культурную и идеологическую сферы.

«И вот просто перерезать эту пуповину и сказать, что на этом стоп? По-моему, это из разряда невозможного», — заключил Рябков.

Трамп неоднократно критиковал Евросоюз за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.