Командование армии США: трое пропавших в Литве военных найдены мертвыми

«Три солдата армии США, приписанные к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й Пехотной дивизии, были найдены погибшими в Литве сегодня, 31 марта Солдаты, чьи личности не разглашаются до уведомления ближайших родственников, пропали рано утром 25 марта в своей бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88A2 Hercules во время выполнения задания по ремонту и буксировке обездвиженной тактической машины. Операция по поиску четвертого солдата продолжается», — говорится в сообщении на сайте командования.