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Грузинская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 31 мар — РИА Новости. В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на антиправительственную акцию с требованием назначить новые парламентские выборы, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Митинг традиционно проходит перед зданием высшего законодательного органа в центре грузинской столицы. В нем приняла участие бывший президент страны Саломе Зурабишвили. Она обратилась к собравшимся, отметив важность «продолжать борьбу с нелегитимными правительством».

«Я предложила и сегодня публично заявляю перед вами о важности создании платформы сопротивления с участием проевропейского политического спектра. Главный принцип этой платформы заключается в том, что она была открыта для всех проевропейских партий и групп, которые готовы отбросить политическую несовместимость, разделяют обе основные цели протеста: назначить новые честные выборы и освободить узников совести (задержанных на митингах лиц. — Прим. ред.)», — сказала она.

В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия «Грузинская мечта», получившая 53,93% голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Кроме того, власти страны приняли два закона: «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и «О прозрачности иностранного влияния», известный как закон об иноагентах. Все это также послужило поводом для масштабных манифестаций, которые продолжаются уже несколько месяцев.

Всего во время демонстраций задержали несколько сотен человек.