Грузинская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Тбилиси

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Кроме того, власти страны приняли два закона: «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и «О прозрачности иностранного влияния», известный как закон об иноагентах. Все это также послужило поводом для масштабных манифестаций, которые продолжаются уже несколько месяцев.