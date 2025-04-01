Глава Республики Сербской прибыл в Москву

«Я прибыл в Москву. Каждый мой визит сюда начинается с посещения памятника Неизвестному Солдату, чтобы отдать дань памяти 28 млн русских», — сказал политик.
Он отметил, что снова посетит российскую столицу и указанный памятник в день 80-летия Победы над фашизмом.
12 марта стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины направила в МВД Республики Сербской запрос о задержании президента Милорада Додика. В феврале суд приговорил Додика к году тюрьмы за отказ выполнять распоряжения верховного представителя по Боснии Кристиана Шмидта, который является фактическим главой БиГ.
Додик утверждает, что Шмидт не имеет легитимности, так как у него нет мандата ООН. Также сообщалось, что Додик намерен попросить представителей России наложить вето на проведение военной операции Евросоюза EUFOR «Алфея» в Боснии и Герцеговине.