В Белом доме заявили, что Трамп пока не задумывается о третьем сроке

Американский лидер Дональд Трамп пока не задумывается о третьем сроке серьезно, он говорил на эту тему «с улыбкой». С соответствующим заявлением выступила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«Вы, ребята, продолжаете спрашивать о третьем сроке, и когда он честно и открыто отвечает с улыбкой, все начинают сходить с ума из-за его ответов», — приводит ее слова агентство РИА Новости.
Как отметила Левитт, у главы американского государства есть четыре года, в течение которых ему предстоит проделать еще много работы.
Напомним, накануне Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий срок, что запрещается 22-й поправкой к Конституции США.