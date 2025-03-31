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В Белом доме заявили, что Трамп пока не задумывается о третьем сроке

Представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что Дональд Трамп говорил на эту тему «с улыбкой».

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп пока не задумывается о третьем сроке серьезно, он говорил на эту тему «с улыбкой». С соответствующим заявлением выступила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

«Вы, ребята, продолжаете спрашивать о третьем сроке, и когда он честно и открыто отвечает с улыбкой, все начинают сходить с ума из-за его ответов», — приводит ее слова агентство РИА Новости.

Как отметила Левитт, у главы американского государства есть четыре года, в течение которых ему предстоит проделать еще много работы.

Напомним, накануне Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий срок, что запрещается 22-й поправкой к Конституции США.