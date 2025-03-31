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ТАСС: Военные ВС РФ рассказали о взятии в плен боевиков ВСУ в селе Запорожье

Российские военнослужащие взяли в плен группу боевиков ВСУ, которые прибыли для проведения ротации в освобожденное село Запорожье в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие армии России рассказали о взятии в плен группы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Запорожье на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командира роты батальона 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ лейтенанта Ильшата Ахметшина.

«Они не знали, наверное, что там, куда они идут, уже наши люди сидят. Их просто застали врасплох и предложили им сдаться. И они сдались в плен‎», — сообщил российский военнослужащий.

Отмечается, что российским штурмовикам группировки войск «‎Центр» удалось взять группу боевиков киевского режима, прибывшую для проведения ротации, в ходе освобождения Запорожья.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны РФ, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Запорожье в ДНР.