Военнослужащие армии России рассказали о взятии в плен группы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Запорожье на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командира роты батальона 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ лейтенанта Ильшата Ахметшина.
«Они не знали, наверное, что там, куда они идут, уже наши люди сидят. Их просто застали врасплох и предложили им сдаться. И они сдались в плен», — сообщил российский военнослужащий.
Отмечается, что российским штурмовикам группировки войск «Центр» удалось взять группу боевиков киевского режима, прибывшую для проведения ротации, в ходе освобождения Запорожья.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны РФ, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Запорожье в ДНР.