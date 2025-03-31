Лидер боснийских сербов Додик прибыл в Москву, несмотря на розыск Интерпола

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прилетел в российскую столицу. Лидер боснийских сербов находится в международном розыске, инициированном офисом Интерпола в Сараево. Однако это не помешало политику сделать видео у стен Кремля и опубликовать его в соцсети X*.
«Я прибыл в Москву», — отметил Додик.
По его словам, каждый раз, когда он оказывается в Москве, приходит к памятнику Неизвестному Солдату, чтобы почтить память 28 млн русских, отдавших свои жизни в годы Второй мировой войны.
Додик пообещал, что снова прибудет в столицу 9 мая. Российский лидер Владимир Путин пригласил его на празднование 80-й годовщины Победы над фашизмом.
Ранее стало известно, что Интерпол в Сараево инициировал международный розыск Стевандича и Додика.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.