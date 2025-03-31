Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер боснийских сербов Додик прибыл в Москву, несмотря на розыск Интерпола

Президент Республики Сербской Милорад Додик снял видео у стен Кремля.

Источник: Аргументы и факты

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прилетел в российскую столицу. Лидер боснийских сербов находится в международном розыске, инициированном офисом Интерпола в Сараево. Однако это не помешало политику сделать видео у стен Кремля и опубликовать его в соцсети X*.

«Я прибыл в Москву», — отметил Додик.

По его словам, каждый раз, когда он оказывается в Москве, приходит к памятнику Неизвестному Солдату, чтобы почтить память 28 млн русских, отдавших свои жизни в годы Второй мировой войны.

Додик пообещал, что снова прибудет в столицу 9 мая. Российский лидер Владимир Путин пригласил его на празднование 80-й годовщины Победы над фашизмом.

Ранее стало известно, что Интерпол в Сараево инициировал международный розыск Стевандича и Додика.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.