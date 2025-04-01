Новости СВО. Освобождён Разлив, ВС РФ берут Басовку в Сумской области, правда об участии США в боевых действиях, 1 апреля

Американцы наконец-то признались, что участвовали в боевых действиях на Украине против России. The New York Times утверждает, что американские офицеры планировали украинские наступления. Кроме того, шёл сбор данных для ударов по российским военнослужащим или инфраструктуре. Штаб 58-й армии в Херсонской области попал под обстрел в сентябре 2022 года. Данные о его местонахождении передали как раз из США. Также американцы поучаствовали в ударе по Севастополю.