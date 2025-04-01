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Ван И оценил нормализацию отношений России и США

ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости. Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений, это вселяет оптимизм, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.

Источник: © РИА Новости

«Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности», — сказал он.

По словам министра, в этих условиях крупные страны должны выполнять взятые на себя обязательства и выступать стабилизирующим фактором в непредсказуемом мире.

Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер поддержал идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.

Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима «прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру».