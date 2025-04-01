Ван И оценил нормализацию отношений России и США

«Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности», — сказал он.
По словам министра, в этих условиях крупные страны должны выполнять взятые на себя обязательства и выступать стабилизирующим фактором в непредсказуемом мире.
Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер поддержал идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима «прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру».