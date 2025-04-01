Красно-белые предатели: Как экс-лидеры ультрас «Спартака» пошли служить в ВСУ

Но подписчиков уже несколько тысяч человек. Кто знает, какие диверсии и беспорядки устроят эти неонацисты в будущем. Тем более уже есть и такие, кто, начитавшись бреда в этом канале, уехал воевать за Украину, подписав контракт с ВСУ.