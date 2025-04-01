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Ле Пен заявила, что не собирается просить Макрона о помиловании

Ле Пен отметила, что намерена бороться за пересмотр решения.

Источник: Аргументы и факты

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что не планирует просить французского лидера Эммануэля Макрона о своём помиловании.

«Нет. Это касается окончательного решения, что не является моим случаем», — подчеркнула она.

Заявление прозвучало в эфире телеканала TF1.

Кроме того, Ле Пен отметила, что будет бороться за пересмотр решения. Она заявила, что планирует использовать для этого «все возможности», а также добавила, что «вовсе не намерена уходить из политической жизни».

Напомним, Ле Пен и ещё восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» были признаны виновными в рамках дела о парламентских помощниках.

Суд в Париже приговорил Ле Пен к запрету избираться в органы власти на пять лет, а также к ограничению свободы сроком на два года.

Ранее Ле Пен заявила, что считает приговор по делу о растрате средств Европарламента политическим.