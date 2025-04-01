Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника в небе над Йеменом

«Наши силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9, который выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Мариб», — сказал Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.
Согласно его утверждению, аппарат был уничтожен с применением «ракеты местного производства». По словам военного представителя «Ансар Аллах», всего с начала эскалации конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы уничтожили 16 американских беспилотников.
После обострения конфликта в Газе в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения хуситов прекратились после введения режима прекращения огня в Газе в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начала марта мятежники сначала заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова начали предпринимать попытки атаковать объекты на территории Израиля с помощью ракет.
15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию атак на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о повреждениях корабля в результате ударов не поступало.