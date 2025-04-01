Нашкодивший щенок: Как Европа схлестнётся с Америкой из-за перевыборов Зеленского

Но что гораздо важнее, за Зеленским сегодня стоит коллективная «партия войны», которая с уходом Байдена полностью переместилась в Лондон и Париж. А им менять Зеленского невыгодно. Им, в отличие от Трампа, не нужно завершать конфликт или выйти из него едва ли не любой ценой. Они сделали однозначную ставку на победу над Россией. Им нужна война, а на войне Зеленский для них — идеальный вариант. Тем более что коней на переправе не меняют.