Стармер: военное руководство Украины и Британии готовится ко встрече

Стармер отметил, что детали этой встречи были обсуждены в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 31 марта. Целью встречи является «прокладка пути к следующему этапу детального планирования» действий, которые члены «коалиции желающих» могут предпринять для поддержки Украины.