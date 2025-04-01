Стармер: военное руководство Украины и Британии готовится ко встрече

В ближайшие дни представители военного командования Великобритании, Франции и Украины проведут встречу, посвященную вопросам обеспечения безопасности для Киева. Об этом сообщил представитель главы британского правительства Кира Стармера в интервью агентству Reuters.
Стармер отметил, что детали этой встречи были обсуждены в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 31 марта. Целью встречи является «прокладка пути к следующему этапу детального планирования» действий, которые члены «коалиции желающих» могут предпринять для поддержки Украины.
В британском правительстве подчеркнули, что лидеры обсудили недавний визит в Париж и пришли к выводу о наличии реального потенциала для обеспечения долгосрочной безопасности Украины.
Ранее Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поделился информацией о встрече «коалиции желающих» по Украине, которая прошла на прошлой неделе в Париже.