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Госдеп: США против передачи Украины под временное управление

Соединённые Штаты против предложения передать Украину под временное управление для проведения выборов. Урегулирование должно произойти лишь путём прекращения огня и переговоров Москвы и Киева, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Источник: Life.ru

По её словам, для завершения конфликта Россия и Украина должны будут принять жёсткие решения и пойти на компромиссы. Вашингтон продолжает работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров, добавила дипломат.

«Была идея России о временной администрации, которая не получила одобрение президента [США Дональда Трампа]. Украина является конституционной демократией. Управление на Украине определяется её конституцией и украинским народом», — заявила Брюс журналистам.

О возможности передать Украину под временное управление 28 марта заявил президент России Владимир Путин. По словам политика, взять шефство над Незалежной может ООН.